Трамп опять раскритиковал расследование Мюллера

Новости мира: Трамп требует, чтобы Мюллер прекратил "охоту на ведьм".

После того, как стало известно о намерении нового генпрокурора США Уильяма Барра объявить о конце расследования Мюллера, президент Дональд Трамп публично настоял на его завершении, назвав следствие "охотой на ведьм".

Об этом глава Белого дома заявил в пятницу в одном из сообщений на официальной странице в сети Twitter.

"Охота на ведьм, которая приносит вред нашей стране, должна закончиться!"- подчеркнул Трамп.

При этом президент отметил, что председатель сенатского Комитета по вопросам разведки сенатор-республиканец Ричард Барр сказал, что не нашел сговора между кампанией Трампа и Россией.

Нынешний глава Белого дома постоянно пытается поставить под сомнение расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое устанавливает факты вмешательства РФ в последние президентские выборы в США, а также возможный сговор кампании Трампа с россиянами.

Тем временем, накануне стало известно, что генеральный прокурор США Уильям Барр, назначенный по представлению Трампа в этом месяце, намерен официально завершить расследование Мюллера уже на следующей неделе. В этой связи сейчас в США происходят политические дискуссии, станет ли доступным для Конгресса и общественности подробный отчет расследования Мюллера, и не засекретит ли его ключевые моменты новый генпрокурор США.