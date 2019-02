Трамп хочет видеть посла Канады представителем США в ООН

Дональд Трамп официально объявил о выдвижении кандидатуры посла в Канаде Келли Найт Крафт на пост постоянного представителя США при ООН.

Об этом президент США написал на официальной странице в Twitter.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2019 г.