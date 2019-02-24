Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Мюллер заявил, что Манафорт "неоднократно и нагло" нарушал законы

Мюллер заявил, что Манафорт "неоднократно и нагло" нарушал законы
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Спецпрокурор Роберт Мюллер назвал экс-главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.

Спецпрокурор Мюллер направил обвинительную записку в суд, в которой указал на нарушения Пола Манафорта. Об этом сообщает DW.

Канцелярия Роберта Мюллера, спецпрокурора США по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, назвала бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.

В записке на имя судьи, отвечающего за дело Манафорта, не содержатся рекомендации по конкретному приговору, однако подчеркивается серьезность преступлений фигуранта. Приговор 69-летнему Манафорту огласят 13 марта.

Сам Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Он сказал, что нарушал закон в течение многих лет. "Манафорт совершил целый ряд уголовных преступлений на протяжении более чем десяти лет, вплоть до осени 2018 года", - говорится в записке Роберта Мюллера, в которой перечислены возможные преступления Манафорта, в том числе налоговое мошенничество, отмывание денег, воспрепятствование осуществлению правосудия, банковское мошенничество и нарушение закона, связанного с лоббированием.

На прошедшей неделе в канцелярии Мюллера заявили, что согласны с подсчетами министерства юстиции США, согласно которым Манафорту грозит до 24 лет тюрьмы после того, как было установлено, что он нарушил сделку о признании вины. Ранее в феврале окружной судья Эми Берман Джексон согласилась с прокурорами в том, что Манафорт "намеренно" солгал следователям о своих контактах с россиянином Константином Килимником в 2016 и 2017 годах.

Трамп опять раскритиковал расследование Мюллера

Всего Мюллер выдвинул обвинения против 34 человек, в том числе шести бывших помощников Трампа и трех компаний. Манафорт и его давний деловой партнер Рик Гейтс были первыми двумя людьми, которым предъявлено обвинение в ходе расследования Роберта Мюллера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Пол Манафорт, Спецпрокурор, Экс-глава предвыборной кампании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь