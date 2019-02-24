Мюллер заявил, что Манафорт "неоднократно и нагло" нарушал законы

Новости мира: Спецпрокурор Роберт Мюллер назвал экс-главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.

Спецпрокурор Мюллер направил обвинительную записку в суд, в которой указал на нарушения Пола Манафорта. Об этом сообщает DW.

Канцелярия Роберта Мюллера, спецпрокурора США по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, назвала бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.

В записке на имя судьи, отвечающего за дело Манафорта, не содержатся рекомендации по конкретному приговору, однако подчеркивается серьезность преступлений фигуранта. Приговор 69-летнему Манафорту огласят 13 марта.

Сам Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Он сказал, что нарушал закон в течение многих лет. "Манафорт совершил целый ряд уголовных преступлений на протяжении более чем десяти лет, вплоть до осени 2018 года", - говорится в записке Роберта Мюллера, в которой перечислены возможные преступления Манафорта, в том числе налоговое мошенничество, отмывание денег, воспрепятствование осуществлению правосудия, банковское мошенничество и нарушение закона, связанного с лоббированием.

На прошедшей неделе в канцелярии Мюллера заявили, что согласны с подсчетами министерства юстиции США, согласно которым Манафорту грозит до 24 лет тюрьмы после того, как было установлено, что он нарушил сделку о признании вины. Ранее в феврале окружной судья Эми Берман Джексон согласилась с прокурорами в том, что Манафорт "намеренно" солгал следователям о своих контактах с россиянином Константином Килимником в 2016 и 2017 годах.

Всего Мюллер выдвинул обвинения против 34 человек, в том числе шести бывших помощников Трампа и трех компаний. Манафорт и его давний деловой партнер Рик Гейтс были первыми двумя людьми, которым предъявлено обвинение в ходе расследования Роберта Мюллера.