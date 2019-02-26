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Комиссия по ценным бумагам обвинила Илона Маска в неуважении к суду

Комиссия по ценным бумагам обвинила Илона Маска в неуважении к суду
12:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд с обвинением исполнительного директора Tesla Илона Маска в нарушении соглашения, которого он, его компания и комиссия достигли в прошлом году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила запрос о признании действий CEO компании Tesla Inc. Илона Маска проявлением неуважения к решениям суда, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о сообщениях И.Маска в соцсети Twitter, которые он написал на прошлой неделе. В первом сообщении он отметил, что его компания "произведет около 500 тыс. машин в 2019 году", а во втором, сделанном через несколько часов, он уточнил, что на самом деле имел в виду вывод производства на уровень в 500 тыс. автомобилей в пересчете на годовые темпы, то есть примерно 10 тыс. машин в неделю, к концу этого года.

Всего Tesla рассчитывает произвести порядка 400 тыс. машин в текущем году, как и говорилось в прогнозе компании, представленном в годовой отчетности.

По мнению представителей SEC, И.Маск "не получал предварительного одобрения на публикацию этого сообщения, которое было неточным и было распространено среди более 24 млн человек". Это противоречит условиям мирового соглашения с комиссией, достигнутого в прошлом году, по которому он не может публиковать какие-либо заявления, содержащие важную информацию в отношении Tesla, без одобрения компании.

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Соглашение, также предусматривавшее уплату штрафа в $20 млн и отставку И.Маска с поста председателя совета директоров Tesla, позволило избежать более серьезного наказания в связи с обвинениями в обмане инвесторов. SEC утверждала, что в серии твитов И.Маска содержалась ложная информация о скором выкупе акций компании.

И.Маск 7 августа 2018 года написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после заявления И.Маск отказался от планов сделать компанию частной.

Юристы Tesla в ответ на последние обвинения SEC ответили, что хотя конкретный твит не был одобрен специальной комиссией, суть его уже была должным образом обнародована ранее. Сам И.Маск указал на то, что в ходе пресс-конференции 30 января он указал, что прогноз на текущий год составляет от 350 тыс. до 500 тыс. автомобилей и что технически его твит не противоречит этому утверждению.

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Tesla, SEC, Илон Маск, Комиссия по ценным бумагам и биржам.
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