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Демократы США "надавили" на Мюллера по "российскому делу"

Демократы США "надавили" на Мюллера по "российскому делу"
08:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В США демократы хотят обязать обнародовать выводы Мюллера касательно "российского дела".

Демократы в Палате представителей США зарегистрировали проект закона, который требует обнародования выводов "российского" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, а также предоставление доступа Конгресса к основным доказательствам следствия.

Об этом сообщило во вторник американское информагентство Reuters.

"Это законодательство обеспечивает гарантии для работы правоохранительных органов, оплаченной налогоплательщиками, и гарантирует право американцев на осуществление правосудия", - прокомментировал автор проекта закона конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт.

Российское дело: Суд США отклонил попытку ограничить полномочия Мюллера

Таким образом, внесенная инициатива увеличивает усилия демократического большинства в Палате представителей относительно ограничения любых попыток администрации Трампа скрыть выводы расследования Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Мюллер заявил, что Манафорт "неоднократно и нагло" нарушал законы

Ожидается, что этот проект получит широкую поддержку в контролируемой демократами нижней палате Конгресса США.

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США, Роберт Мюллер, Российское дело, Демократы США.
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