Демократы США "надавили" на Мюллера по "российскому делу"

Новости мира: В США демократы хотят обязать обнародовать выводы Мюллера касательно "российского дела".

Демократы в Палате представителей США зарегистрировали проект закона, который требует обнародования выводов "российского" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, а также предоставление доступа Конгресса к основным доказательствам следствия.

Об этом сообщило во вторник американское информагентство Reuters.

"Это законодательство обеспечивает гарантии для работы правоохранительных органов, оплаченной налогоплательщиками, и гарантирует право американцев на осуществление правосудия", - прокомментировал автор проекта закона конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт.

Таким образом, внесенная инициатива увеличивает усилия демократического большинства в Палате представителей относительно ограничения любых попыток администрации Трампа скрыть выводы расследования Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Ожидается, что этот проект получит широкую поддержку в контролируемой демократами нижней палате Конгресса США.