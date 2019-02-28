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Бывший адвокат Трампа признался, что президент заставил его соврать следствию

Бывший адвокат Трампа признался, что президент заставил его соврать следствию
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Майкл Коэн заявил, что президент США Дональд Трамп заставлял его лгать следствию.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент заставил его соврать при расследовании о бизнесе в России во время президентской кампании, а также о выплате "отступных" порно-актрисе за ее молчание о связи с Трампом. Соответствующее заявление Коэн озвучил во время слушаний в Конгрессе США в среду.

"Трамп прямо не говорил мне врать в Конгрессе", - начал Коэн. Зато, отметил он, со стороны Трампа имели место определенные установки.

"Он (Дональд Трамп – ред.) мог смотреть мне в глаза и говорить, что у нас в России нет бизнеса, а затем выйти и лгать американскому народу, утверждая то же самое", - отметил бывший адвокат президента. Как подчеркнул Коэн, это происходило во время избирательной кампании, и поэтому он вынужден был вести дела с Россией тайно. Поэтому, по словам адвоката Трампа, таким образом, "он (Трамп – ред.) говорил мне врать".

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Кроме того, Коэн заявил, что президент приказал ему говорить неправду относительно выплат актрисе взрослого кино Сторми Дэниэлс за молчание об интимных отношениях с Трампом. Ранее президент заявлял, что не знал ничего о выплате этой женщине $130 тыс. В то же время, по словам Коэна, президент приказал адвокату выплатить эти деньги, которые потом компенсировал частями, меньшими суммами для того, чтобы скрыть финансовые следы. Сама Сторми Дэниэлс поблагодарила Коэна в Твиттере за то, что он сказал правду.

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США, Конгресс, Адвокат, Ложь, Следствие, Дональд Трамп, Майкл Коэн.
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