В США на предприятии произошла утечка хлора, более 50 человек госпитализировали

Новости мира: В штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works случайно произошла утечка хлора, госпитализировали более 50 человек.

В американском штате Алабама из-за утечки хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works были госпитализированы 50 сотрудников.

По предварительной информации, причиной инцидента стало случайное смешивание гипохлорита натрия (отбеливающее вещество), и сульфата железа. Сообщается, что сразу после утечки в больницу были доставлены 14 человек, но в последствии еще 40 человек направили в медучреждения из предосторожности.

Отмечается, что на данный момент здоровью и жизни работников ничего не угрожает. В компании сообщили, что вредные вещества не попали наружу и остались внутри предприятия.

Updated statement regarding accident at Shades Mountain Filter Plant today... pic.twitter.com/INygtpEYc1 — BirminghamWaterWorks (@BhamWaterWorks) 27 февраля 2019 г.

Напомним, причиной крушения и возгорания поезда в Каире стала ссора между двумя машинистами. Машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу. Ссора с машинистом стала причиной ускорения беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции Каира. В результате происшествия, погибли по меньшей мере 25 человек.