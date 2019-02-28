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В США на предприятии произошла утечка хлора, более 50 человек госпитализировали

В США на предприятии произошла утечка хлора, более 50 человек госпитализировали
09:58 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works случайно произошла утечка хлора, госпитализировали более 50 человек.

В американском штате Алабама из-за утечки хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works были госпитализированы 50 сотрудников.

По предварительной информации, причиной инцидента стало случайное смешивание гипохлорита натрия (отбеливающее вещество), и сульфата железа.  Сообщается, что сразу после утечки в больницу были доставлены 14 человек, но в последствии еще 40 человек направили в медучреждения из предосторожности.

Отмечается, что на данный момент здоровью и жизни работников ничего не угрожает. В компании сообщили, что вредные вещества не попали наружу и остались внутри предприятия. 

 

Напомним, причиной крушения и возгорания поезда в Каире стала ссора между двумя машинистами. Машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу. Ссора с машинистом стала причиной ускорения беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции Каира. В результате происшествия, погибли по меньшей мере 25 человек.

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Все по теме:

США, Больница, Предприятие, Штат Алабама, Утечка хлора, Посьрадавшие.
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