Пентагон рассматривает план плавного вывода войск из Афганистана

Новости мира: США предлагает план постепенного вывода войск из Афганистана в течении пяти лет.

В ходе переговоров между США и Талибаном американская сторона предлагает план постепенного вывода войск из Афганистана. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении New York Times.

“Все американские войска могут быть выведены из Афганистана в течение следующих трех-пяти лет, согласно новому плану Пентагона, который предлагается американской стороной на мирных переговорах, что может привести к созданию правительства в Кабуле, которое будет делить власть с Талибаном”, - пишет издание.

Авторы статьи добавляют, что план предусматривает также вывод всех международных сил из Афганистана, и он обсуждался с европейскими союзниками. Согласно документу, в случае договоренности, количество американских войск, которое в настоящее время достигает 14 тыс., будет сокращено вдвое уже в течение следующих месяцев. Задачи по тренировке афганских войск будут возложены на группировку из 8600 европейских и австралийских войск, в то время как американский контингент будет заниматься исключительно спецоперациями по противодействию терроризму.

“План рассчитан на то, чтобы помочь переговорам с Талибаном, которые сейчас происходят по координации Залмая Хализада, спецпредставителя США. Этот документ восприняли одобрительно как в Вашингтоне, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Однако американские чиновники предостерегают, что Дональд Трамп может нарушить эти планы в любой момент”, - говорится в статье.

В понедельник в Катаре начались переговоры между американскими дипломатами и представителями Талибана. Стороны представлены самыми высокими до сих пор представителями, включая командующим международной миссии в Афганистане, генералом Остином С. Миллером. Процесс переговоров приостановлен в среду и должен восстановиться в эту субботу.

“Стороны стремятся достичь рамочного соглашения, которое была предварительно согласовано в прошлом месяце, и которое предусматривает полный вывод иностранных войск из Афганистана и гарантии со стороны Талибана, что они обеспечат, чтобы никакие террористические группы, которые стремятся нападения на США, не использовали территорию Афганистана для укрытия”, - пишут авторы статьи добавляют, что на переговорах не представлено нынешнее правительство Афганистана, поскольку Талибан категорически не хочет общаться с президентом страны Ашрафом Гани или его представителями.

Издание напоминает, что вывод войск заставляет многих обозревателей остерегаться, что прозападное правительство в Кабуле падет и страна снова погрузится в правление экстремистов. Авторы статьи приводят предыдущие примеры в истории, когда вывод американских войск заканчивалось в итоге крайне негативными последствиями.

“Опыт свидетельствует, что судьба правительств, которые поддерживались США, после мирных соглашений или вывода войск, не слишком позитивная. Южный Вьетнам сдался коммунистическим силам через два года после выхода американцев в 1973 году. Большая часть иракской армии была разбита наступлением Исламского государства в 2014-м, всего через три года после вывода американских военных и советников, что привело к необходимости возвращения в Ирак уже международной коалиции”, - напомнили в New York Times.