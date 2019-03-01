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Пентагон рассматривает план плавного вывода войск из Афганистана

Пентагон рассматривает план плавного вывода войск из Афганистана
06:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: США предлагает план постепенного вывода войск из Афганистана в течении пяти лет.

В ходе переговоров между США и Талибаном американская сторона предлагает план постепенного вывода войск из Афганистана. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении New York Times.

“Все американские войска могут быть выведены из Афганистана в течение следующих трех-пяти лет, согласно новому плану Пентагона, который предлагается американской стороной на мирных переговорах, что может привести к созданию правительства в Кабуле, которое будет делить власть с Талибаном”, - пишет издание.

Авторы статьи добавляют, что план предусматривает также вывод всех международных сил из Афганистана, и он обсуждался с европейскими союзниками. Согласно документу, в случае договоренности, количество американских войск, которое в настоящее время достигает 14 тыс., будет сокращено вдвое уже в течение следующих месяцев. Задачи по тренировке афганских войск будут возложены на группировку из 8600 европейских и австралийских войск, в то время как американский контингент будет заниматься исключительно спецоперациями по противодействию терроризму.

“План рассчитан на то, чтобы помочь переговорам с Талибаном, которые сейчас происходят по координации Залмая Хализада, спецпредставителя США. Этот документ восприняли одобрительно как в Вашингтоне, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Однако американские чиновники предостерегают, что Дональд Трамп может нарушить эти планы в любой момент”, - говорится в статье.

В понедельник в Катаре начались переговоры между американскими дипломатами и представителями Талибана. Стороны представлены самыми высокими до сих пор представителями, включая командующим международной миссии в Афганистане, генералом Остином С. Миллером. Процесс переговоров приостановлен в среду и должен восстановиться в эту субботу.

“Стороны стремятся достичь рамочного соглашения, которое была предварительно согласовано в прошлом месяце, и которое предусматривает полный вывод иностранных войск из Афганистана и гарантии со стороны Талибана, что они обеспечат, чтобы никакие террористические группы, которые стремятся нападения на США, не использовали территорию Афганистана для укрытия”, - пишут авторы статьи добавляют, что на переговорах не представлено нынешнее правительство Афганистана, поскольку Талибан категорически не хочет общаться с президентом страны Ашрафом Гани или его представителями.

Издание напоминает, что вывод войск заставляет многих обозревателей остерегаться, что прозападное правительство в Кабуле падет и страна снова погрузится в правление экстремистов. Авторы статьи приводят предыдущие примеры в истории, когда вывод американских войск заканчивалось в итоге крайне негативными последствиями.

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“Опыт свидетельствует, что судьба правительств, которые поддерживались США, после мирных соглашений или вывода войск, не слишком позитивная. Южный Вьетнам сдался коммунистическим силам через два года после выхода американцев в 1973 году. Большая часть иракской армии была разбита наступлением Исламского государства в 2014-м, всего через три года после вывода американских военных и советников, что привело к необходимости возвращения в Ирак уже международной коалиции”, - напомнили в New York Times.

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США, Афганистан, Пентагон, Вывод войск, Войска.
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