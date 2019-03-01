Эксперты США: Эскалация в тактике России может произойти

Новости мира: Стивен Бланк считает, что после выборов в Украине Россия может начать широкое наступление.

Россия вполне может прибегнуть к эскалации военного напряжения и даже широкого наступления в зависимости от результатов президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом рассказал в комментарии Укринформу старший научный сотрудник Американского Совета по внешней политике Стивен Бланк.

"Эскалация в тактике России может произойти", - отметил эксперт, комментируя возможность возникновения условий для широкого наступления со стороны РФ.

В этой связи он отметил, что многие высказывают такие оценки, однако сейчас нельзя однозначно сказать, насколько вероятно новое наступление. "Они (российская сторона – ред.) усиливают свои способности, в этом нет сомнений. Но пока рано говорить об этом", - отметил Бланк.

То, что происходит сейчас в контексте агрессии Кремля, эксперт оценил как перманентное состояние. "Украина испытывает военную агрессию, кибератаки, диверсии, попытки политической компрометации и так далее – мы продолжаем видеть все это", - отметил он. В то же время, по словам Бланка, определяющим фактором для дальнейшего поведения Кремля могут стать выборы в Украине.

"Я думаю, это зависит от того, что произойдет на выборах в Украине. Думаю, когда выборы состоятся, россияне будут решать, какими могут быть варианты", - отметил Бланк. Он уточнил, что имеет в виду и президентские, и парламентские выборы.

"Военные операции России всегда связаны с политическими целями. Следовательно, они основываются на текущей политической ситуации по состоянию на конкретный момент, и пока никто точно не знает, что может произойти", - подытожил эксперт.