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Коэн: Трамп потребовал, чтобы Пинчук перевел деньги на счет его фонда

Коэн: Трамп потребовал, чтобы Пинчук перевел деньги на счет его фонда
10:38 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Экс-адвокат президента США Майкл Коэн в Конгрессе США на слушании заявил, что Трамп просил заключить контракт с Виктором Пинчуком на имя его фонда.

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн во время слушаний Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США утверждает, что президент США Дональд Трамп просил, чтобы украинский бизнесмен Виктор Пинчук передал плату за его выступление в сумме $150 тысяч на счет благотворительной организации, чтобы избежать налогообложения.

По словам Коэна, президент США Дональд Трамп дал указание, чтобы  контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги. 

Как сообщил экс-адвокат Трампа, украинский бизнесмен  Виктор Пинчук обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить на украинско-американском экономическом форуме в 2015 году, когда его президентская кампания уже началась.

Поскольку Трамп не мог присутствовать на мероприятии лично, они договорились, что он  даст с помощью скайпа 15-минутное интервью за $150 тысяч долларов, которое в последствии будет показано на форуме. При этом Трамп распорядился, чтобы плата ему была оформлена как пожертвование.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование относительно вмешательства России в президентские выборы, ранее заинтересовался пожертвованием украинского бизнесмена Виктора Пинчука. 

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Также сообщается, что во время слушаний в Конгрессе США Коэн заявил, что президент США заставил его солгать расследованию о бизнесе в России во время президентской кампании, а также о выплатах "отступных" порноактрисе за ее молчание о связи с Трампом. Отмечается, что бывший давний адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в течение трех дней дает показания на слушаниях в Конгрессе США.

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Плата, Президент США, Виктор Пинчук, Дональд Трамп, Благотворительный фонд, Экс-адвокат, Майкл Коэн, Участие в форуме.
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