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США приняла на вооружение истребитель F-35C

США приняла на вооружение истребитель F-35C
02:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Достигнут очередной этап в самой важной американской военной программе современности.

Как стало известно, 28 февраля Военно-морские силы США объявили о достижении начальной операционной готовности истребителя F-35C, что де-факто означает боеготовность самолета и возможность его эксплуатации с палуб авианосцев. Заявление было сделано после успешного завершения палубных испытаний, проводимых 147-й ударной истребительной эскадрильей на авианосце "Карл Винсон", который относится к кораблям типа "Нимиц". По итогам испытаний F-35C был объявлен безопасным для полетных операций. Впереди у самолета достижение полной операционной готовности.

F-35C стал последней из введенных в эксплуатацию версий новейшего американского истребителя пятого поколения F-35. Напомним, 2 августа 2016 года ВВС США начали эксплуатировать F-35A — самую массовую и технологически простую версию. А еще в 2015 году Корпус морской пехоты США ввел в эксплуатацию F-35B, представляющий собой самый сложный и дорогой вариант самолета. Из всех трех версий только вариант F-35B может совершать укороченный взлет и вертикальную посадку. Это необходимо для применения истребителя с палуб универсальных десантных кораблей.

Для версии F-35C нет ограничений, свойственных самолетам КМП. Из всех трех версий этот самолет самый большой, а кроме того, он несет наибольшее количество топлива во внутренних баках, обладая и самым большим боевым радиусом среди своих собратьев.

На сегодня Штаты произвели внушительное количество F-35 всех версий: всего более 360 машин. Важным итогом стало снижение цены одного самолета (речь не идет о F-35B) до уровня 90 миллионов долларов за единицу, что сравнимо с ценой истребителей четвертого поколения, обладающих несравнимо меньшим боевым потенциалом.

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Напомним, тезис о превосходстве F-35 в очередной раз подтвердили недавние учения Red Flag 19-1, на которых истребителям пятого поколения пришлось схлестнуться с машинами предыдущего поколения. "Мой ведомый был новеньким пилотом F-35A, совершившим семь-восемь тренировочных вылетов. И он сообщает по радиосвязи опытному летчику, налетавшему 3000 часов на очень совершенном самолете четвертого поколения: "Эй, приятель, тебе нужно развернуться. Ты скоро умрешь"", — сказал полковник Джошуа Вуд, принявший участие в Red Flag. Еще раньше выяснилось, что F-35 имеет почти полное превосходство над истребителем F-16, который он должен сменить в американских ВВС.

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США, Самолет, Вооружение, Истребитель, F-35C.
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