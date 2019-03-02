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Во Флориде самолет протаранил небоскреб

Во Флориде самолет протаранил небоскреб
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: На Юге Флориды разбился легкомоторный самолет, пилот не выжил.

В пятницу, 1 марта, в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. Об этом информирует ABCNews.

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту. Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упал на территорию бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается.

По словам очевидца, авария выглядела так, будто самолет "просто не справился с управлением и врезался прямо в здание".

В Испании разбился самолет: есть жертвы

Воздушное судно вылетело из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс, что на юго-востоке Флориды. Причины аварии выясняются.

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США, Самолет, Флорида, Катастрофа, Погибшие.
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