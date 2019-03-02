Трамп призвал Китай немедленно снять пошлины на продукты из США

Американский президент Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить все пошлины сельскохозяйственную продукцию из США. Об этом президент написал в серии постов в своем Twitter.
"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и т.д.), основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий… и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта. Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!", - написал он.
Ранее Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на товары из КНР, объяснив это прогрессом в переговорах с Пекином. По его словам, сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.
Кроме того, президент США анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.
Как сообщалось, Вашингтон обвинил китайцев в воровстве американских технологий и начал вводить повышенные таможенные тарифы на китайские товары. Пекин ответил повышением пошлин со своей стороны. Для избежания напряженности стороны договорились о перемирии до 2 марта.