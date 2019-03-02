Трамп призвал Китай немедленно снять пошлины на продукты из США

Новости мира: Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил Китай отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США.

Американский президент Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить все пошлины сельскохозяйственную продукцию из США. Об этом президент написал в серии постов в своем Twitter.

"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и т.д.), основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий… и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта. Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!", - написал он.

Ранее Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на товары из КНР, объяснив это прогрессом в переговорах с Пекином. По его словам, сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Кроме того, президент США анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

Как сообщалось, Вашингтон обвинил китайцев в воровстве американских технологий и начал вводить повышенные таможенные тарифы на китайские товары. Пекин ответил повышением пошлин со своей стороны. Для избежания напряженности стороны договорились о перемирии до 2 марта.