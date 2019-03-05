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Конец войны: Помпео рассказал об успехах в торговых переговорах с Китаем

Конец войны: Помпео рассказал об успехах в торговых переговорах с Китаем
05:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В США заявили о возможном конце торговой войны с Китаем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что он считает, что Соединенные Штаты и Китай "находятся на пороге" соглашения о прекращении торговой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Помпео выразил надежду, что в ближайшие недели может быть достигнута договоренность о том, чтобы торговля между двумя крупнейшими экономиками мира была более справедливой и ликвидирует некоторые тарифы Китая на товары из США.

Позитивные настроения о прекращении торговой войны между странами ранее в понедельник выражал советник Белого дома Кевин Хассет и представитель китайского парламента.

"Сейчас возможная сделка с Китаем, учитывая недавний прогресс в переговорах", сообщил также торговый представитель США Роберт Лайтгизер.

СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем

Напомним, Соединенные Штаты требовали, чтобы Китай внес существенные изменения в свои законы и практику защиты интеллектуальной собственности США, а также прекратил принудительную передачу американских технологий китайским фирмам, сократил крупные промышленные субсидии и открыл внутренний рынок американским компаниям.

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Китай, Торговая война, Майк Помпео, Торговые споры.
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