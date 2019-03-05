В Конгрессе США потребовали доступ к документам со встречи Трампа и Путина

Новости мира: Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Д.Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с В.Путиным.

Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник потребовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающимся переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает издание The Washington Times.

Соответствующее письмо было направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе - Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом.

При этом, уточняет The Washington Times, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Д.Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с В.Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно в свете продолжающихся активных попыток России оказать неподобающее влияние на американские выборы", - говорится в письме конгрессменов.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Д.Трамп скрывает содержание своих бесед российским президентом и даже отобрал у своего переводчика записи, которые он вел во время переговоров Д.Трампа и В.Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

В связи с этим, как сообщалось, демократы, возглавляющие два комитета американского сената, направили Д.Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".