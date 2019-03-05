Скачать
Вторник, 05.03.2019
ВККСУ в среду сформирует рейтинг кандидатов в антикоррсуд
ВККСУ в среду сформирует рейтинг кандидатов в антикоррсуд
Возвращение Гуайдо: В Венесуэле частично заблокировали интернет
Возвращение Гуайдо: В Венесуэле частично заблокировали интернет
Ширер: Зинченко блестяще себя показал
Ширер: Зинченко блестяще себя показал
Маск о запуске Crew Dragon и планах построить базу на Луне
Маск о запуске Crew Dragon и планах построить базу на Луне

В Конгрессе США потребовали доступ к документам со встречи Трампа и Путина

В Конгрессе США потребовали доступ к документам со встречи Трампа и Путина
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Д.Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с В.Путиным.

Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник потребовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающимся переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает издание The Washington Times.

Соответствующее письмо было направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе - Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом.

При этом, уточняет The Washington Times, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Д.Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с В.Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно в свете продолжающихся активных попыток России оказать неподобающее влияние на американские выборы", - говорится в письме конгрессменов.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Д.Трамп скрывает содержание своих бесед российским президентом и даже отобрал у своего переводчика записи, которые он вел во время переговоров Д.Трампа и В.Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

"Все это политическая мистификация": Трамп готов сотрудничать по своему делу

В связи с этим, как сообщалось, демократы, возглавляющие два комитета американского сената, направили Д.Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Конгресс США, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
02 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
03 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
04 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
05 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Роскосмос о запуске Crew Dragon: Нас вытеснили с международного рынка
Роскосмос о запуске Crew Dragon: Нас вытеснили с международного рынка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь