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"Все это политическая мистификация": Трамп готов сотрудничать по своему делу

"Все это политическая мистификация": Трамп готов сотрудничать по своему делу
22:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать с расследующими его действия парламентариями.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что готов сотрудничать с юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса, расследующим правомочность действий главы государства и его администрации, сообщает издание The Hill.

"Я сотрудничаю всегда и со всеми", - ответил он на вопрос о готовности сотрудничать со следствием, инициированным юридическим комитетом Палаты представителей.

"Все это политическая мистификация", - при этом добавил он.

Ранее демократы в юридическом комитете Палаты представителей инициировали расследование в отношении правомочности действий Д.Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании.

Трамп продлил антироссийские санкции от 2014 года

Глава комитета Джеррольд Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти что ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

"Расследование в отношении угроз верховенству права - это обязанность Конгресса и ключевая функция юридического комитета Палаты представителей. Мы видели ущерб, причиненный нашим демократическим институтам за последние два года - отказ Конгресса осуществить ответственную проверку (действий администрации - ред.). Конгресс обязан проверить злоупотребления властью", - говорится в заявлении, на которое ссылаются американские СМИ.

Напомним, демократы в Палате представителей американского Конгресса инициировали новый виток "российского" расследование против кампании Трампа, отправив официальные запросы для получения документов от десятков лиц, в частности, из близких к президенту кругов.

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США, Конгресс, Дональд Трамп.
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