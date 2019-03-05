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США могут отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией

США могут отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией.

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.

Об этом говорится в заявлении Трампа, направленном в Конгресс США, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Согласно статье 502 (f)(2) Закона о торговле 1974 года, с изменениями (Закона о торговле) (19 USC 2462 (f)(2)), я сообщаю о своем намерении прекратить статус Турции как страны-бенефициара, что развивается, в соответствии с программой Генеральной системы преференций (GSP)", - отмечается в сообщении.

По словам Трампа, такое решение было принято в связи с уровнем экономического развития Турции.

"За четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась. Увеличение ВВП на душу населения, понижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам - все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции. Кроме того, Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом экономического развития или на основе взаимных договоренностей ", - отметил американский лидер, добавив, что США остаются" сторонниками справедливой и взаимовыгодной торговли с Турцией".

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В то же время, как сообщает ВВС, свое решение относительно Индии Трамп объяснил тем, что эта страна не смогла гарантировать США обеспечение "равного и приемлемого доступа к рынкам", как это предусмотрено договоренностями.

ГСП - это государственная программа, которая предоставляет торговым партнерам Вашингтона право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП превысил 5,6 млрд долларов (лидер среди участников этой программы), Турции - 1,66 млрд.

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Индия, Турция, США, Дональд Трамп.
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