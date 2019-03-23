Помпео подчеркнул, что ситуация с Голанскими высотами отличается от Крыма

Новости мира: Помпео заявил, что ситуация с Голанскими высотами и Крымом разная

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ситуация с признанием оккупации Крыма отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Об этом говорится в пресс-службе Госдепа.

"То, что президент (Трамп - ред.) сделал с Голанскими высотами, - это признание реальности на местах и ситуации с безопасностью, необходимой для защиты израильского государства", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, не является политикой двойных стандартов признание за Израилем Голанских высот.

Он добавил, что такие действия могут принести положительные результаты для народа Ливана, Кувейта, Израиля, а также всех стран на Ближнем Востоке.

"Принятое президентом решение, расширит возможности для стабильности во всем регионе", - добавил Помпео.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону стоит признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными в Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года.