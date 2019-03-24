Трамп: США продолжат борьбу с ИГИЛ

Новости мира: Даже после разгрома террористов в Сирии, США продолжат борьбу с ИГИЛ.

Даже после объявления о разгроме ИГИЛ в Сирии Соединенные Штаты продолжат борьбу с этой террористической группировкой. Об этом заявил Дональд Трамп.

"Рад объявить, что вместе с нашими партнерами по глобальной коалиции, включая иракские силы безопасности и сирийские демократические силы, Соединенные Штаты освободили всю территорию, которая находилась под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке – 100 процентов так называемого "халифата", - заявил американский президент.

Он назвал ИГИЛ трусами и неудачниками. Вместе с тем, глава Белого дома заявил: несмотря на победу над террористами в Сирии, правительство США будет оставаться готовым к ответу на любые угрозы, которые могут представлять террористические ячейки в регионе.

"Мы продолжим следить за ИГИЛ, объединяя глобальные усилия по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с "Исламским государством", пока оно не будет окончательно побеждено, где бы оно не проявило себя. Соединенные Штаты будут защищать американские интересы, где и когда это будет необходимо. Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью раздавить радикальных исламских террористов", - подчеркнул Дональд Трамп.

Он также предостерег не поддаваться на пропаганду ИГИЛ, ведь всем, кто присоединится к группировке, грозит смерть. "Вместо этого подумайте, как сделать свою жизнь прекрасной", - призвал президент США.