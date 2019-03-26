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Америка против "Северного потока-2"

Америка против "Северного потока-2"
15:19 Вт, 26 Март 2019 Телеграф по материалам сайта www.golos-ameriki.ru newsone.ua

Новости мира: Закон, который приняли в США, направлен против строительства российского газопровода, поскольку это может угрожать энергетической независимости Европы.

Строительство "Северного потока-2" не очень одобряют в США. Поэтому был разработан и принят большинством голосов закон, который демонстрирует негативное отношение Америки к российскому проекту. Документ стал актом поддержки европейской энергетической независимости.

Инициаторы закона считают, что таким способом удастся укрепить страны Европы, США и Евразии в этом вопросе. Один из авторов документа Адам Кинзингер открыто высказался о том, что российская сторона использует энергоносители как рычаги управления странами. Его коллега Билл Китинг от себя добавил, что в США производство энергии растет. А это может стать прекрасной альтернативой среди источников энергии и поддержкой стран-союзников. 

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Следует отметить, что такую позицию американской стороны поддерживают не все страны Евросоюза. Если власти восточноевропейских, скандинавских и балтийских стран боятся стать зависимыми от "Северного потока-2", то Северная Европа видит в этом проекте свои преимущества.

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Все по теме:

Газ, Строительство, Газопровод, США, Россия, Европа, Проект, Энергия, Северный поток, Источник.
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