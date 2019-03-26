В США отговаривают Турцию от покупки российских С-400

Новости мира: В Пентагоне настаивают на необходимости покупки турецкой стороной американских комплексов Patriot, вместо российских С-400.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил во вторник, что хочет, чтобы союзник по НАТО Турция осталась в программе самолетов F-35, но добавил, что Анкаре для этого необходимо приобрести ракетные комплексы Patriot.

Об этом пишет Reuters.

На заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей Шанахана спросили, хотят ли Соединенные Штаты видеть Турцию в программе F-35.

"Конечно мы хотим. Нам нужно, чтобы Турция купила Patriot", - ответил он.

Американские чиновники предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу участие Анкары в программе новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США.

Турция заявляла, что не может принять предложение США о комплексах Patriot. Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которое используют другие страны НАТО.

Турецкие чиновники уверяют, что первые два F-35 прибудут в Турцию в этом году в ноябре.