Прибытие самолетов РФ в Венесуэлу в США назвали провокацией

Новости мира: В США осуждают прибытие в Венесуэлу российских самолетов с военными в поддержку режима Мадуро.

Вице-президент США Майк Пенс назвал "провокацией" прибытие на прошлой неделе в Венесуэлу двух самолетов российских ВВС с почти 100 военнослужащими на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду в Белом доме приняли жену лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Администрация президента Дональда Трампа признала Гуайдо законным лидером Венесуэлы и призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, но Мадуро и Россия назвали требования переворотом, поддерживаемым США.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить свое неконструктивное поведение". Он сказал, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряжение в Венесуэле.