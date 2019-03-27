В РФ возмутились требованием Трампа "убраться из Венесуэлы"

Новости мира: Спикер российского МИДа Мария Захарова посоветовала Дональду Трампу выйти из Сирии в ответ на его заявление об Венесуэле.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США должны выполнить свои обещания, в том числе о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

На фоне прибытия на прошлой неделе в Венесуэлу двух самолетов российских ВВС с почти 100 военнослужащими на борту президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна уйти" из Венесуэлы, и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".

"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то идти Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии", - сказала она.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал неприемлемым высказывания Трампа.

"Это абсолютно неприемлемое заявление, во-первых. Это заявление, которое, разумеется, грозит своей непрозрачностью, непродуманностью, непредсказуемостью, а тем самым и опасностью, во-вторых", - сказал Косачев.

"Надеюсь, что Венесуэла будет продолжать оставаться для России хорошим и надежным партнером. Мы к этому абсолютно точно готовы", - добавил он.

Как сообщалось, вице-президент США Майк Пенс назвал "провокацией" прибытие на прошлой неделе в Венесуэлу двух российских самолетов.