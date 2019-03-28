Госсекретарь США предостерег РФ от вмешательства в украинские выборы

Новости мира: Майк Помпео считает, что Россия намерена вмешиваться в выборы в Украине.

Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил собственную оценку перед членами Конгресса США, что Россия намерена и далее вмешиваться в выборы в Украине. Об этом он заявил во вторник, во время слушаний в Комитете бюджетных ассигнований Палаты представителей США на уровне подкомитета, трансляцию которого вел американский канал C-Span.

"Так и есть, Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах и будет пытаться вмешаться в выборы в Украине", - заявил глава Государственного департамента США. Он выразил оценку, что российская сторона будет прилагать усилия в этом вопросе как в период, оставшийся перед днем голосования в Украине, так и в течение периода, когда будет формироваться новое руководство в Украине.

"Что касается России, я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость, и думаю, что Владимир Путин осознал это", - отметил Помпео. Он подчеркнул, что США продемонстрировали свою готовность противостоять угрозам и вызовам России, которые она создает для Европы и Запада в целом.

В этой связи он напомнил о неоднократных санкциях против РФ; высылке десятков российских шпионов; усилении оборонного бюджета - "от чего российское руководство не в восторге"; а также увеличение американского экспорта нефти и газа, чтобы составить конкуренцию российским энергоносителям.

Во время слушаний в среду госсекретарь Помпео также заявил, что бюджет Государственного департамента США на 2020 год среди основных целей имеет также противодействие российскому влиянию.

"Этот бюджет (на 2020 год - ред.) определяет приоритетом противодействие российскому губительному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также усиливает возможности Государственного департамента против актеров, которые имеют злоумышленные намерения", - подчеркнул государственный секретарь США. Напоминаем, выборы Президента Украины назначены на 31 марта.