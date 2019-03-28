В Сиэтле неизвестный мужчина устроил стрельбу

Новости мира: В Сиэтле мужчина открыл стрельбу по людям, двое погибло.

В США на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу.

В результате инцидента погибли двое человек, еще двое получили ранения. Газета The Seattle Times со ссылкой на полицию сообщала, что ранения получили три человека, один был убит.

По данным полиции, мужчина, имя которого не уточняется, стрелял в людей, которые находились в автомобилях и автобусе. Отмечается, что он пытался угнать машину, однако был задержан. Как отмечают местные СМИ, одним из погибших в результате стрельбы стал водитель автобуса.

Напоминаем, неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Об этом сообщает New Zealand Herald.