Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого высокого политика в мире

Новости мира: Член городского совета Нью-Йорка Роберт Корнеги внесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый высокий политик в мире, его рост - 208 см.

Книга Рекордов Гиннесса признала члена городского совета Нью-Йорка Роберта Корнеги самым высоким политиком в мире. Отмечается, что рост 53-летнего мужчины составляет 208 сантиметров. Известно, что он представляет в городском совете Нью-Йорка район Бруклин.

Как сообщает издание Reuters, до Корнеги обладателем этого титула был член британского парламента по имени сэр Луис Глюкштейн. Однако, он умер в 1979 году. Согласно данным Книги рекордов, британский политик был на 7 см ниже Корнеги.

NY councilman Robert Cornegy has been named the world's 'tallest male politician' pic.twitter.com/lFLMPwEXYn — Reuters Top News (@Reuters) 28 марта 2019 г.

Отмечается, высокий рост создает немало проблем в жизни Роберта Корнеги. Например, фактически все автомобили для него слишком малы и из-за этого политик ездит на работу из своего района Бедфорд-Стивезан в нью-йоркский муниципалитет, используя метро. Кроме того, во время встреч с избирателями, он отходит на метр от трибуны, чтобы не нависать над собравшимися.

Honored to celebrate @gwr tallest politician today w/family, colleagues, @nycmayor & delivering important message: No one should feel limited by their appearance pic.twitter.com/3rDOIsOCMW — Robert E. Cornegy, Jr (@RCornegyJr) 27 марта 2019 г.

Корнеги заявил, что своим примером хотел бы показать людям, что можно иметь высокий рост и при этом делать большой вклад в развитие общества. Более того, его история доказывает, что в политике можно добиться успеха, не занимаясь спортом.

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