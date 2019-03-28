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Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого высокого политика в мире

Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого высокого политика в мире
15:12 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Член городского совета Нью-Йорка Роберт Корнеги внесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый высокий политик в мире, его рост - 208 см.

Книга Рекордов Гиннесса признала члена городского совета Нью-Йорка Роберта Корнеги самым высоким политиком в мире. Отмечается, что рост 53-летнего мужчины составляет 208 сантиметров. Известно, что он представляет в городском совете Нью-Йорка район Бруклин.

Как сообщает издание Reuters, до Корнеги обладателем этого титула был член британского парламента по имени сэр Луис Глюкштейн. Однако, он умер в 1979 году. Согласно данным Книги рекордов, британский политик был на 7 см ниже Корнеги.

Отмечается, высокий рост создает немало проблем в жизни Роберта Корнеги. Например, фактически все автомобили для него слишком малы и из-за этого политик ездит на работу из своего района Бедфорд-Стивезан в нью-йоркский муниципалитет, используя  метро. Кроме того, во время встреч с избирателями, он отходит на метр от трибуны, чтобы не нависать над собравшимися.

Корнеги заявил, что своим примером хотел бы показать людям, что можно иметь высокий рост и при этом делать большой вклад в развитие общества. Более того, его история доказывает, что в политике можно добиться успеха, не занимаясь спортом.

Ранее сообщалось, что жительница Киева 15-летняя Елена Корзенюк стала рекордсменкой Украины по длине волос. Длина волос юной киевлянки составляет 235 сантиметров. Девушка получила официальный статус рекордсменки и документы, подтверждающие ее рекорд. Представители Национального реестра рекордов Украины планируют обратиться во всемирную Книгу Рекордов Гиннеса. Мировым рекордсменом самых длинных детских волос на текущий момент является аргентинская школьница с волосами в 170,5 см.

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Книга рекордов Гиннеса, Самый высокий политик в мире, Роберт Корнеги, Член городского совета Нью-Йорка.
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