Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого высокого политика в мире

Книга Рекордов Гиннесса признала члена городского совета Нью-Йорка Роберта Корнеги самым высоким политиком в мире. Отмечается, что рост 53-летнего мужчины составляет 208 сантиметров. Известно, что он представляет в городском совете Нью-Йорка район Бруклин.

Как сообщает издание Reuters, до Корнеги обладателем этого титула был член британского парламента по имени сэр Луис Глюкштейн. Однако, он умер в 1979 году. Согласно данным Книги рекордов, британский политик был на 7 см ниже Корнеги.

NY councilman Robert Cornegy has been named the world's 'tallest male politician' pic.twitter.com/lFLMPwEXYn

Отмечается, высокий рост создает немало проблем в жизни Роберта Корнеги. Например, фактически все автомобили для него слишком малы и из-за этого политик ездит на работу из своего района Бедфорд-Стивезан в нью-йоркский муниципалитет, используя метро. Кроме того, во время встреч с избирателями, он отходит на метр от трибуны, чтобы не нависать над собравшимися.

Honored to celebrate @gwr tallest politician today w/family, colleagues, @nycmayor & delivering important message: No one should feel limited by their appearance pic.twitter.com/3rDOIsOCMW

— Robert E. Cornegy, Jr (@RCornegyJr) 27 марта 2019 г.