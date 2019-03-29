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США могут ввести новые санкций против России из-за Венесуэлы

США могут ввести новые санкций против России из-за Венесуэлы
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что РФ заплатит определенную цену за поддержку президента Николаса Мадуро.

Вашингтон рассматривает варианты ответа на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает ВВС.

"Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.

По словам Абрамса, Россия "заплатит за это определенную цену". Одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

Как отметил спецпредставитель, появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом - контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

Названы условия для новых выборов в Венесуэле

Как сообщалось, в начале недели появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными и оборудованием. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро. В Каракасе объяснили, что визит военных связан с реализацией прежде подписанных контрактов между РФ и Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести военных из Венесуэлы, а вице-президент страны Майк Пенс назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией, предупредив российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что США будут реагировать на попытки России обострить напряженность в стране.

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США, Санкции, Венесуэла, Николас Мадуро.
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