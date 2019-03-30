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В апреле обещают обнародовать отчет о расследовании Мюллера о вмешательстве РФ

В апреле обещают обнародовать отчет о расследовании Мюллера о вмешательстве РФ
13:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В средине апреля министр юстиции США Уильям Барр обещает обнародовать отчет о расследовании возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

Министр юстиции Соединенных Штатов Америки Уильям Барр пообещал вскоре обнародовать отредактированный текст отчета о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Об этом Барр написал в письме к руководству юридических комитетов Конгресса США, опубликованном в пятницу, 29 марта, передает Deutsche Welle.

По словам американского чиновника, текст расследования на 400 страницах появится не позднее середины апреля, "или раньше", передает агентство новостей Reuters.

"Вскоре каждый сможет прочитать его", - заверил Барр.

Относительно содержания расследования, то некоторые места текста нужно изменить, прежде чем публиковать, подчеркнул глава американского минюста в письме комитетам Конгресса.

Речь идет среди прочего о тайной информации, а также источниках из спецслужб и те данные, которые нельзя публиковать в соответствии с законодательством.

Он также рассказал, что 1 и 2 мая этого года он намерен появиться в Конгрессе, чтобы выступить перед юридическими комитетами обеих палат Конгресса США относительно результатов расследования Роберта Мюллера.

Напомним, 22 марта спецпрокурор Роберт Мюллер и его следственная группа сообщили о завершении работы над расследованием относительно возможного вмешательства РФ в выборы в США 2016 года. 24 марта министр юстиции США Уильям Барр написал в письме к Конгрессу, что следователи не обнаружили никаких признаков преступления в действиях президента Дональда Трампа и его окружения во время президентской кампании 2016 года.

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Что касается другого предмета расследования, подозрений в том, что Дональд Трамп препятствовал правосудию, то в отчете Мюллера утверждается, что не было установлено факта совершения преступления президентом США. Уильям Барр отметил, что для обвинения Трампа в препятствовании правосудию приведенных в отчете Мюллера доказательств недостаточно. В Белом доме назвали выводы министерства юстиции США "полным и полным оправданием" президента Трампа.

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Отчет, Расследование, Роберт Мюллер, Вмешательство РФ, Выборы президента США в 2016 году.
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