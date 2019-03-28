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"Российское дело": Трамп требует отставки главы разведки Конгресса

"Российское дело": Трамп требует отставки главы разведки Конгресса
17:41 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президента США Дональда Трампа возмутило заявление представителя Комитета разведки Конгресса о доказательствах сговора главы Белого дома с РФ.

Президент США Дональд Трамп требует отставки представителя Конгресса от Демократической партии Адама Шиффа, который возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей из-за распространения «бесспорно существующих» доказательств о связях Трампа с Россией.

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Конгрессмен Адам Шифф, который два года сознательно и незаконно врал и распространял информацию, должен уйти в отставку из Конгресса!" - заявил Трамп.

Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter

Такое заявление было обнародовано на фоне публикации The Washington Post, где обвиняемый конгрессмен, ведущий параллельное расследование о сговоре Трампа с РФ, заявил, что доказательства о связях «несомненно существуют». Адам Шифф также заявил, что, несмотря на отсутствие доказательств в расследовании Мюллера, его комитет самостоятельно сможет установить факты сговора. Он добавил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера было юридически ограничено и не касалось некоторых аспектов деятельности действующего президента в момент предвыборной гонки в 2016 году.

Напомним, в воскресенье спецпрокурор Роберт Мюллер после двухлетнего расследования в своем докладе пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, в частности, не осуществлял сговор с РФ.

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Все по теме:

США, Конгресс США, Дональд Трамп, Комитет по вопросам разведки, Палата представителей США, Адам Шифф, Российское дело.
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