"Российское дело": Трамп требует отставки главы разведки Конгресса

Президент США Дональд Трамп требует отставки представителя Конгресса от Демократической партии Адама Шиффа, который возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей из-за распространения «бесспорно существующих» доказательств о связях Трампа с Россией.

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Конгрессмен Адам Шифф, который два года сознательно и незаконно врал и распространял информацию, должен уйти в отставку из Конгресса!" - заявил Трамп.

Congressman Adam Schiff, who spent two years knowingly and unlawfully lying and leaking, should be forced to resign from Congress!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2019 г.