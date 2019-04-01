Новости мира: В Нью-Йорке украинцы возле избирательного участка спели гимн Украины.

Украинцы возле избирательного участка в Нью-Йорке спели гимн Украины.

Видео опубликовало издание Голос Америки в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что голосование на выборах президента Украины в США продлится с 8:00 до 20:00, но с разницей в 7 часов с Киевом.

Ожидается, что люди будут приезжать для волеизъявления из 19-ти штатов.

В частности, на избирательном участке в Нью-Йорке имеют право проголосовать граждане Украины из девяти американских штатов. Всего в США будут работать четыре избирательных участка. Кроме Вашингтона и Нью-Йорка, еще в Чикаго и Сан-Франциско. Все они работают в помещениях дипломатических учреждений Украины - посольстве и консульских отделах, сообщают bykvu.com.

В отдельных случаях украинским избирателям придется преодолеть длинные расстояния. Например, те, кто живет на Аляске, прикреплены к избирательному участку в Вашингтоне. Кроме того, в столице США могут проголосовать украинцы, проживающие в Антигуа и Барбуда, а также в Тринидад и Тобаго. Далеко придется добираться и украинским гражданам с Гавайев, если они захотят принять участие в голосовании. Их участок расположен в Сан-Франциско.