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В NASA заявили о неприемлемости испытаний Индией противоспутникового вооружения

В NASA заявили о неприемлемости испытаний Индией противоспутникового вооружения
02:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Испытание Индией противоспутникового оружия создает угрозу для МКС.

Противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции (МКС).

Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн на выступлении в штаб-квартире ведомства, пишет РБК.

В результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора, добавил глава NASA.

"Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС", - сказал он.

"Мы занимаемся организацией коммерческих полетов на околоземную орбиту, мы занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь для всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо", - подчеркнул Брандестайн.

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Глава NASA напомнил, что в 2007 году Китай проводил подобные испытания.

"И обломки после того теста до сих пор на орбите, а нам приходится учитывать их наличие", - добавил он.

Как сообщалось ранее, индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.

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Индия, НАСА, МКС, Вооружение.
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