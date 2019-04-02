Помпео обсудил вопрос агрессии РФ в Черном море с главой МИД Испании

Новости мира: Помпео обсудил с испанским коллегой агрессию России в Черном море.

Главы внешнеполитических ведомств США и Испании — Майкл Помпео и Жозеп Боррель — во время встречи в Вашингтоне обсудили ряд актуальных проблем, в том числе реагирование на агрессию РФ в Черном море.

Об этом официально сообщил в понедельник по результатам встречи заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает корреспондент Укринформа.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая агрессию России в Черном море", - отметили в американском ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в рамках Североатлантического Альянса.

Госсекретарь Помпео также поблагодарил министру Жозепу Боррелю за усилия Испании по поддержке восстановления демократии в Венесуэле.