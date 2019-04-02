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Опрос: 65% россиян считают, что аннексия Крыма пошла на пользу РФ

Опрос: 65% россиян считают, что аннексия Крыма пошла на пользу РФ
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Пятая часть россиян считают, что аннексия Крыма навредила РФ.

Аннексия Крыма принесла России больше вреда, чем пользы — в этом убеждены 19% россиян. И 6% считают, что, аннексировав Крым, РФ нарушила свои международные обязательства.

Такие данные соцопроса опубликовал Левада-центр.

В то же время 65% респондентов уверены, что от аннексии Крыма Россия получила больше пользы, чем вреда, и 43% опрошенных не видят в этом нарушения международных обязательств России.

34% опрошенных ожидают нарастания напряжения в отношениях России со странами Запада, и даже нового витка "холодной войны" из-за агрессивной политики Москвы в отношении Украины. Но 54% убеждены, что Запад "спустит" ситуацию "на тормозах".

Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу

Опрос проводился 21–27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность оценивается как: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%.

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Россия, Опрос, Оккупированный Крым.
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