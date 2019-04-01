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Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу

Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: С 1 апреля 2019 года утратил свою силу договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ отныне не является действующим. Этот документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве.

Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный Президентом. 10 декабря глава государства подписал этот закон.

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Министерство иностранных дел Украины 21 сентября 2018 года направило России сообщение, что Договор о дружбе не будет продлен. МИД РФ 11 марта 2019 года подтвердило получение ноты.

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Украина, Россия, Договор о дружбе, Утратил силу.
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