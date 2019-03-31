В РФ не исключают непризнания выборов в Украине

Российский сенатор заявил, что РФ "не исключает непризнания выборов в Украине".

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев не исключает непризнание результатов президентских выборов в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано. Надо посмотреть, во-первых, как сейчас украинская власть оценит тысячи жалоб на нарушения, которые поступили по результатам первого тура и надо подсмотреть, как пройдет второй тур. Только после этого можно будет делать какие-то выводы", — сказал Косачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что еще рано давать прогнозы на исход второго тура выборов президента в Украине, поскольку отрыв между вторым и третьим местами небольшой.

По мнению Косачева, что якобы "рекордно низкая явка" избирателей является "зеркалом социальной апатии избирателей, "так как нет веры в честность выборов, это раз, и внятных, реально соперничающих друг с другом альтернатив не появилось, это два".