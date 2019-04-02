На Багамах крупный круизный лайнер попал в аварию (Видео)

Новости мира: Один из крупнейших в мире круизных лайнеров потерпел аварию: на него упал кран. В результате инцидента восемь работников дока получили ранения.

На Багамах лайнер, стоимостью в 1 млрд фунтов, был сбит строительным краном. Авария произошла в понедельник около 13:45 по местному времени.

Четвертый по величине круизный лайнер к моменту падения конструкции находился в сухом доке. На борту был только экипаж без посетителей. Пострадали только работники дока. Как сообщается в издании, полученные травмы не составляют опасности их жизни. Свидетели происшествия и другие сотрудники дока успели снять результаты падения крана и последствия аварии.

Представитель компании, которой принадлежит лайнер, прокомментировал случившееся. "Мы учитываем местонахождение всего персонала на площадке. Мы знаем о повреждении конструкции дока и строительных кранов и оцениваем повреждения корабля", ответил он. Также добавил, что судно "Оазис морей" в момент простоя проходил плановую техническую проверку.