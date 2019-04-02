Компьютерный сбой в аэропортах США "задержал" почти 2 тысячи рейсов

Новости мира: Системный компьютерный сбой создал "авиа пробку", из-за чего тысячи пассажиров не смогли вовремя вылететь из аэропортов США.

Инцидент повлиял на вчерашнее утреннее расписание самолетов. В Федеральном агентстве воздушного транспорта (FAA) Соединенных Штатов Америки прокомментировали ситуацию в соцсети.

В сообщении от имени ведомства говорится, что "у нескольких американских авиалиний сегодня возникли проблемы с компьютерными системами. Пожалуйста, обратитесь напрямую к авиакомпаниям, чтобы получить информацию о рейсах, а также обновления. FAA не отменяет рейсы".

Телеканал CNN уточняет, что в целом были задержаны и перенесены 1798 авиарейсов. При этом, наибольшие сбои произошли в аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Атланты, Майами, Далласа, Хьюстона, Чикаго.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта США сообщили, что работают над устранением неполадок для постепенного возвращения к нормальному графику полетов.