Компьютерный сбой в аэропортах США "задержал" почти 2 тысячи рейсов

Инцидент повлиял на вчерашнее утреннее расписание самолетов. В Федеральном агентстве воздушного транспорта (FAA) Соединенных Штатов Америки прокомментировали ситуацию в соцсети.

В сообщении от имени ведомства говорится, что "у нескольких американских авиалиний сегодня возникли проблемы с компьютерными системами. Пожалуйста, обратитесь напрямую к авиакомпаниям, чтобы получить информацию о рейсах, а также обновления. FAA не отменяет рейсы".

#Traveler Alert✈️: Several U.S. #airlines are experiencing computer issues this morning. Please contact your airline directly for flight information and updates. The #FAA does not cancel flights. #FlySmart pic.twitter.com/5x4U3f6ogu

— The FAA (@FAANews) 1 апреля 2019 г.