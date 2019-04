Болтон: Китайские военные провокации не смогут запугать жителей Тайваня

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат защищать Тайвань от "провокаций со стороны Китая", в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым в 1979 году, сообщает УНН.

"Китайские военные провокации не смогут запугать жителей Тайваня, однако они укрепят решимость людей защищать демократию, — написал он в понедельник на своей странице в Twitter. — Закон об отношениях с Тайванем и наше (США) участие (в деле защиты Тайваня) очевидны".

Chinese military provocations won’t win any hearts or minds in Taiwan, but they will strengthen the resolve of people everywhere who value democracy. The Taiwan Relations Act and our commitment are clear. https://t.co/rPG1jLiaWY

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 1 апреля 2019 г.