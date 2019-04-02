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Болтон: Китайские военные провокации не смогут запугать жителей Тайваня

Болтон: Китайские военные провокации не смогут запугать жителей Тайваня
07:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Болтон заверил, что США будут и впредь защищать Тайвань от китайских провокаций.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат защищать Тайвань от "провокаций со стороны Китая", в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым в 1979 году, сообщает УНН.

"Китайские военные провокации не смогут запугать жителей Тайваня, однако они укрепят решимость людей защищать демократию, — написал он в понедельник на своей странице в Twitter. — Закон об отношениях с Тайванем и наше (США) участие (в деле защиты Тайваня) очевидны".

 

Ранее военное ведомство острова сообщило, что самолеты тайваньских ВВС в воскресенье были подняты на перехват двух истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе. Представители администрации Тайваня осудили инцидент с приближением двух истребителей КНР к острову, назвав действия китайских военных "преднамеренными, безрассудными и провокационными". Позднее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что внешнеполитическое ведомство Китая не располагает информацией о приближении китайских истребителей к Тайваню.

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Китай, Тайвань, Джон Болтон, НОАК.
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