Трамп верит в нормализацию отношений с Россией

Новости мира: Трамп надеется, что Россия не будет представлять угрозу для безопасности НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что Российская Федерация не будет представлять угрозу для безопасности Организации североатлантического договора (НАТО).

Об этом президент США сказал в ответ на вопрос журналистов во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

В частности, его спросили о том, какую разновидность угрозы Россия представляет для НАТО.

"Я надеюсь, что она (Россия) не составит угрозы безопасности. Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, и кроме того, с Китаем и всеми остальными", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома заявил, что НАТО стало намного крепче с того времени, как он стал президентом. В связи с этим Столтенберг подчеркнул, что союзники Альянса больше инвестируют в безопасность.

"И это обеспечивает новые возможности, в которых мы нуждаемся, чтобы поддерживать надежное сдерживание и оборону всех стран НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, Трамп выразил мнение, что с Россией удастся иметь лучшие отношения.

"Но я думаю, что мы поладим с Россией. Я верю в это", - подчеркнул президент США.