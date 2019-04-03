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Представитель Госдепа: Иран причастен к гибели 608 американских солдат в Ираке

Представитель Госдепа: Иран причастен к гибели 608 американских солдат в Ираке
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: США считают, что Иран причастен к гибели 600 американских военных за 8 лет.

США считают Иран причастным к гибели более 600 американских военнослужащих с 2003 по 2011 год. С таким заявление выступил во вторник спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук в ходе брифинга для прессы, передает УНН.

"Я могу впервые объявить сегодня, основываясь на рассекреченных военных данных, что Иран причастен к смерти по меньшей мере 608 американских солдат в Ираке, что составляет 17% от числа всех погибших военных США в Ираке с 2003 по 2011 год", — заявил он, не приведя дополнительных подробностей.

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"Злонамеренную деятельность Ирана в регионе больше всех ощутили на себе простые люди. Мужчины, женщины и дети являются жертвами военной экспансии Ирана", — утверждает Хук.

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Иран, Ирак, Госдеп США, Брайан Хук.
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