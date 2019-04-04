Военные США будут использовать новый пистолет-пулемет

Новости мира: Пистолет-пулемет APC9 стал победителем программы Сухопутных сил США.

Программа Sub Compact Weapon стала одной из самых обсуждаемых за последние годы тем, посвященных стрелковому оружию. В 2018-м стало известно, что военное руководство США неожиданно решило принять на вооружение новый пистолет-пулемет, использующий 9x19-миллиметровые патроны.

Предпочтение отдали швейцарскому Brügger & Thomet APC9. Контракт предполагает производство 350 пистолетов-пулеметов с опцией на дополнительную тысячу единиц.

Отметим, что это легкое компактное оружие, имеющее стандартный магазин на 30 патронов и допускающее магазины на 15, 20 и 25 патронов. Магазины полупрозрачные, что дает возможность быстро оценить количество оставшихся патронов. Компания, кроме прочего, должна будет поставить необходимые для нормальной эксплуатации запасные части и аксессуары.