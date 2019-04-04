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Демократы хотят видеть налоговые отчисления Трампа

Демократы хотят видеть налоговые отчисления Трампа
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Демократы США обратились в фискальную службу потребовав раскрыть налоговые отчисления Дональда Трампа.

Комитет Палаты представителей США обратился в фискальную службу с требованием предоставить информацию о налоговых отчислениях Дональда Трампа и принадлежащих ему фирм. Об этом информирует DW.

“Демократы в Конгрессе США усилили давление на президента страны Дональда Трампа, официально потребовав раскрыть его налоговые отчисления за последние годы”, - указывается в сообщении. Отмечается, что председатель комитета Палаты представителей по финансам и налогам Ричард Нил обратился в Налоговое управление США с формальным запросом предоставить декларации Трампа и нескольких принадлежащих ему фирм за 2013-2018 налоговые годы.

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Кроме того, ведомство должно передать информацию и детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса, говорится в письме комитета Палаты представителей. Всю информацию необходимо предоставить до 10 апреля. В свою очередь Трамп заявил, что в отношении него уже длительное время проводятся налоговые проверки. И пока эти процедуры не завершатся, он не готов опубликовать свои налоговые декларации, подчеркнул президент США.

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США, Деньги, Демократы, Декларация, Дональд Трамп, Фискальная службу.
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