В НАТО согласовали пакет мер для усиления безопасности в Черноморском регионе

Новости мира: В НАТО утвердили усиление присутствия в Черном море из-за агрессии РФ.

Министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия альянса в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи в Вашингтоне.

"Мы обсуждали, что мы можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и усилить поддержку Украины и Грузии. Они будут касаться учений для морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты и обмен информацией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что одна из морских групп НАТО находится в Черном море и сегодня проводит обучение с грузинскими и украинскими кораблями.

"Мы будем поддерживать наше присутствие в этом важном регионе. Россия использовала силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивание военной мощи в регионе. Мы призываем Россию отпустить украинских моряков и корабли, захваченные прошлого года вблизи Азовского моря ", - сказал генсек.