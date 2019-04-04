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Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место

Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
20:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Столтенберг сообщил, что НАТО готовится к миру без "ракетного договора".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обсудил дальнейшие действия для сдерживания России, если она проигнорирует призывы выполнять договоренности по Договору РСМД с целью сохранения безопасности в Европе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, где проходит встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня утром министры иностранных дел союзных стран подтвердили, что Россия продолжает нарушать Договор РСМД путем размещения дивизионов с ракетами SSC-8 (по российской классификации 9М729 - ред.). Россия превращает мир в более опасное место", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие союзники пытались вести переговоры с РФ по этим ракетам в течение нескольких лет, начиная с администрации президента Барака Обамы.

"Мы все согласны, что именно Россия продолжает нарушать этот Договор, и сегодня мы вновь призываем ее вернуться к полному и прозрачному выполнению Договора. Но время бежит, и НАТО готовится к миру без ДРСМД", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

По его словам, министры стран НАТО обсудили путь для продвижения вперед, и потенциальные меры нужно задействовать, если Россия не вернется к выполнению договоренностей.

"Мы не будем отвечать зеркальными действиями, как делает это Россия, мы будем оценивать и координировать наши действия, и мы не намерены разворачивать наземные пусковые установки для ядерных ракет в Европе", - отметил Столтенберг.

В НАТО согласовали пакет мер для усиления безопасности в Черноморском регионе

Но в то же время, как подчеркнул генсек, "НАТО продолжит наращивать реальные и эффективные меры по сдерживанию и обороне". Он отметил, что все союзники "твердо привержены" принципам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Продолжение Россией нарушений Договора РСМД является одним из подтверждений ее дестабилизирующего поведения, подчеркнул глава Организации Североатлантического договора.

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НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, ДРСМД.
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