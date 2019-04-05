Трамп опубликовал шуточный ролик про Байдена (Видео)

В ролике Байден объясняет свою привычку притрагиваться к людям после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении. Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter шуточное видео, на котором бывший вице-президент Джо Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову. "Добро пожаловать обратно, Джо!" - написал Трамп. В ролике Байден объясняет свою привычку притрагиваться к людям после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.