Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019

Трамп опубликовал шуточный ролик про Байдена (Видео)

В ролике Байден объясняет свою привычку притрагиваться к людям после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении. Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter шуточное видео, на котором бывший вице-президент Джо Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову. "Добро пожаловать обратно, Джо!" - написал Трамп. В ролике Байден объясняет свою привычку притрагиваться к людям после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Джо Байден, Дональд Трамп, Шуточное видео.
13:58 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь