США не видят признаков того, что Россия намерена покинуть Венесуэлу

Новости мира: США вновь призвали Россию вывести из Венесуэлы своих военных.

Администрация США вновь предложила России вывести военный контингент из Венесуэлы, где, по мнению Вашингтона, Москва поддерживает Николаса Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американской телепрограмме "Fox & Friends" заявил, что не видит признаков того, что Россия покидает Венесуэлу, и отметил, что вовлеченность Москвы "усугубится, прежде чем появятся какие-либо позитивные сдвиги".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.