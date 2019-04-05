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Волкер: Москва продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины

Волкер: Москва продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины
22:36 Пт, 5 Апрель 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: РФ будет тестировать инструменты гибридной войны на новом президенте Украины.

Российская Федерация продолжит тестировать на новоизбранном украинском президенте инструменты гибридной войны, кто бы ни пришел на эту должность.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в своем интервью PBS News.

"Основываясь на предыдущем поведении РФ, можно предположить, что Москва продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины. Россия совершила вторжение. Она захватила территорию. Она поддерживает продолжение боевых действий. В наличии различные виды пропаганды: RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты гибридной войны представлены в Украине", - заявил Волкер.

Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы

Комментируя предварительные результаты первого тура президентских выборов в Украине, Волкер назвал Владимира Зеленского "кандидатом, который борется против действующего президента". Петр Порошенко, по его мнению, "говорит: я тяжело работал, у меня немало достижений, но надо сделать еще больше". Американский дипломат также считает, что украинское общество "должно выбрать: хотят ли они кого-то, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы? Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако, сделал больше для реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину".

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Россия, Курт Волкер, Выборы 2019.
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