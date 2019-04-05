Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы

Новости Украины: Хармс считает, что Зеленский и Порошенко должны объяснить украинцам свои приоритеты на 5 лет.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала лидеров президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет.

Об этом Хармс сказала "Громадському".

"Мой призыв к двум кандидатам: объясните ваши программы, предложите украинцам, каковы являются ваши приоритеты на 5 лет, как противостоять бедности, как выиграть войну на востоке, войну против Украины, и оккупацию. Как общаться с Западом", - отметила она.

Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому, но и политика действующего президента сфокусирована на общих вещах. "Для нас позиции президента Порошенко ясны, но я также скажу, что в своей кампании он сфокусирован на общих вещах: "Армия, язык, вера". Это также не является ответом на то, чего многие украинцы ожидают", - добавила Хармс.

Евродепутат также отметила, что в целом в ЕС успокоены тем, что выборы в Украине являются свободными, и надеются, что в дальнейшем кампания "не будет ужасной".

"Несмотря на войну и оккупацию, и все проблемы, процесс был конкурентным. С определенными проблемами, но конкурентным. Мы все скрестили пальцы и Евросоюз ожидает, что кампания не будет ужасной, без эскалаций, будет содержательной и украинские граждане получат и услышат альтернативы развития от двух кандидатов", - отметила Хармс.