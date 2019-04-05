Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы
Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы

Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы
21:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Хармс считает, что Зеленский и Порошенко должны объяснить украинцам свои приоритеты на 5 лет.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала лидеров президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет.

Об этом Хармс сказала "Громадському".

"Мой призыв к двум кандидатам: объясните ваши программы, предложите украинцам, каковы являются ваши приоритеты на 5 лет, как противостоять бедности, как выиграть войну на востоке, войну против Украины, и оккупацию. Как общаться с Западом", - отметила она.

Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому, но и политика действующего президента сфокусирована на общих вещах. "Для нас позиции президента Порошенко ясны, но я также скажу, что в своей кампании он сфокусирован на общих вещах: "Армия, язык, вера". Это также не является ответом на то, чего многие украинцы ожидают", - добавила Хармс.

Евродепутат также отметила, что в целом в ЕС успокоены тем, что выборы в Украине являются свободными, и надеются, что в дальнейшем кампания "не будет ужасной".

У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах

"Несмотря на войну и оккупацию, и все проблемы, процесс был конкурентным. С определенными проблемами, но конкурентным. Мы все скрестили пальцы и Евросоюз ожидает, что кампания не будет ужасной, без эскалаций, будет содержательной и украинские граждане получат и услышат альтернативы развития от двух кандидатов", - отметила Хармс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребекка Хармс, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов
Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На майские праздники назначены дополнительные поезда
На майские праздники назначены дополнительные поезда
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь