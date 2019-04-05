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У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах

У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского.

Переговорный процесс по организации дебатов между участниками второго тура выборов президента начнется в начале следующей недели, ожидают в команде кандидата в президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не являюсь участником переговорной группы, но, насколько мне известно, переговорный процесс начнется в начале следующей недели. Аласания (глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания – Ред.), надо отдать должное, занял абсолютно конструктивную позицию. Они сказали, что готовы провести где-то угодно, даже на Марсе. Будем надеяться, что это все-таки будет не Марс, а "Олимпийский", - сказал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Тимошенко ответила на приглашение Зеленского быть арбитром на дебатах

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому с призывом не ставить условий проведения дебатов.

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Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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