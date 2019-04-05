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В Южной Корее и двух городах США запустили сети 5G

В Южной Корее и двух городах США запустили сети 5G
23:22 Пт, 5 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В нескольких городах США и Южной Корее уже доступны сети 5G.

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля. Эти сети были развернуты на оборудовании Ericsson, сообщается в пресс-релизе шведской компании.

В США услуги 5G теперь доступны абонентам Verizon в ряде районов Чикаго и Миннеаполиса. В Южной Корее пользоваться 5G могут абоненты SK Telecom и KT. Для пользования новыми услугами нужны смартфоны с поддержкой 5G, которые уже появились в продаже. Ericsson в настоящее время анонсировала 18 соглашений с операторами о намерении развертывать 5G.

Первая в Европе страна запустила 5G для коммерческого использования

В частности, оператор Batelco недавно объявил о том, что будет использовать продукты и решения Ericsson для коммерческого развертывания сети 5G на всей территории Бахрейна. 5G-услуги на базе технологий МШПД и фиксировано-беспроводного доступа будут предложены частным пользователям и промышленным компаниям в разных регионах страны. Ericsson AB - крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей. В 2018 году компания сократила чистый убыток в 5 раз - до 6,3 млрд шведских крон, выручку выросла на 3% и достигла 210,8 млрд крон.

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США, Южная Корея, Интернет, Смартфон, Сеть, Телефон, 5G.
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